Pogoda na dziś - poniedziałek 20 lipca. Burze prognozowane są dla całego kraju

W niemal całym kraju poniedziałkowy poranek zapowiada się bardzo słonecznie. Na południu i w centrum będzie też bardzo ciepło - termometry pokażą od 27 do aż 28 stopni.

Temperatura. Dziś od 23 do 28 stopni

Najwyższa temperatura w poniedziałek zapowiadana jest dla województwa świętokrzyskiego, gdzie będzie nawet 28 stopni. Równie ciepła pogoda i 27 stopni, prognozowanych jest w Lublinie, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Opolu i Wrocławiu. W województwie podkarpackim i podlaskim meteorolodzy przewidują 26 stopni. W Poznaniu i Bydgoszczy będzie 25 stopni, a w Olsztynie i Zielonej Górze 24 stopnie. Najchłodniejszy dzień czeka mieszkańców północnej Polski. Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim będą dziś maksymalnie 23 stopnie.

Pogoda na dziś - poniedziałek 20 lipca.

Opady. Burze mogą pojawić się w całym kraju

W pierwszej części dnia tylko w południowych regionach kraju zapowiadane jest większe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze będzie bardzo słonecznie. Po południu i pod wieczór w całej Polsce zacznie pojawiać się więcej chmur, a wraz z nimi także opady deszczu. We wszystkich województwach prognozowane są burze - najbardziej intensywne zjawiska atmosferyczne przewidywane są w zachodniej i centralnej części kraju. W ich trakcie może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy. W trakcie nawałnic wiatr może osiągnąć prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

