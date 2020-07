Szefowa Kancelarii Sejmu nie zapłaci grzywny za nieokazanie list poparcia do KRS. Sąd uchylił karę

Jak czytamy w komunikacie rzecznika Sądu Okręgowego w Olsztynie, 15 lipca uchylone zostało postanowienie o grzywnie za odmowę wydania dokumentów i niezastosowanie się do postanowienia sądu. "Decyzja w tej sprawie jest prawomocna" - czytamy.

Agnieszka Kaczmarska odmówiła okazania list poparcia do KRS

Agnieszka Kaczmarska w styczniu została skazana przez Pawła Juszczyszyna na dwie grzywny po trzy tysiące złotych. To kara za nieokazanie na sądowe polecenie dokumentów dotyczących list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Szefowa Kancelarii Sejmu odwołała się od tej decyzji. W międzyczasie jednak doszło do ujawnienia list w mediach. Po uchwale Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zawieszającej Pawła Juszczyszyna, kolegium SO w Olsztynie zwolniło go z orzekania. Sprawę Kaczmarskiej rozpatrywał już inny sędzia.

"W dniu 15 lipca 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym odbyło się posiedzenie niejawne w przedmiocie zażalenia Szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej. Po odbyciu tego posiedzenia Sąd orzekł o zmianie zaskarżonego postanowienia w całości poprzez jego uchylenie" - czytamy w komunikacie.