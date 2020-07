Pogoda na weekend 18-19 lipca. Bardzo ciepły koniec tygodnia

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

W weekend pogoda będzie dość zmienna. Rano w większości kraju będzie ciepło i słonecznie. Po południu zacznie pojawiać się więcej chmur, które przyniosą opady deszczu, a lokalnie także burze.

Pogoda na sobotę 18 lipca. Przez większą część dnia będzie słonecznie

W sobotę najniższa temperatura zapowiadana jest w województwie podkarpackim, małopolskim i śląskim, gdzie będzie 20 stopni. Trochę cieplej, 22 stopnie, przewidywane są w Opolu i Kielcach, a 23 stopnie we Wrocławiu. W województwach lubelskim, zachodniopomorskim i pomorskim termometry pokażą 24 stopnie. 25 stopni będzie w Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy i Łodzi. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W tych regionach będzie 26 stopni.

W całej Polsce przez większą część dnia prognozowane są duże rozpogodzenia. Jedynie na południu, w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim zapowiadanych jest więcej chmur i opadów deszczu. Przelotny deszcz pojawi się w niemal całej Polsce, z wyjątkiem Pomorza Zachodniego, Warmii i Mazur oraz Podlasia. Dodatkowo w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim i lubelskim przewidywane są burze.

Pogoda na niedzielę 19 lipca. Dziś synoptycy zapowiadają więcej burz

W niedzielę najwyższa temperatura zapowiadana jest w Olsztynie, Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze i Szczecinie. W tych miejscowościach będzie dziś 27 stopni. Równie ciepło, 26 stopni, ma być w województwach podlaskim, lubelskim i dolnośląskim. 25 stopni pokażą termometry w Gdańsku, Kielcach, Opolu, Katowicach i Krakowie. Najniższa temperatura, 23 stopnie, będzie na Podkarpaciu.

Rano większe zachmurzenie prognozowane jest jedynie na południu kraju. Później w całej Polsce pojawi się więcej chmur, a wraz z nimi deszcz, który zapowiadany jest we wszystkich regionach. Według synoptyków komórki burzowe mogą utworzyć się w obrębie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. W trakcie nawałnic zapowiadany jest deszcz do maksymalnie 20-30 litrów na metr kwadratowy i wiatr wiejący w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

