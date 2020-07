GIS ostrzega przed nowym narkotykiem. Jest 60 razy mocniejszy niż morfina

Po raz pierwszy w Polsce etazen został wykryty na terenie Łodzi, gdzie był oferowany w postaci szarego proszku. Narkotyk ten, będący zamiennikiem heroiny lub fentanylu, może również być także dystrybuowany jako susz do palenia, liquid do e-papierosa oraz spray donosowy.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega: etazen jest szczególnie niebezpieczny ze względu na swoje właściwości toksyczne oraz siłę działania - przyjmuje się, że jest 60 razy mocniejszy niż morfina.

GIS: Etazen może powodować całkowite zatrzymanie oddechu

Etazen to narkotyk z grupy opioidów. U osób pod wpływem tego rodzaju substancji obserwuje się zaburzenia świadomości, zmieniony kształt źrenic (stają się one wąskie i "szpilkowate"), niskie ciśnienie tętnicze, spowolnioną pracę serca, a także zaburzenia oddychania. Narkotyki tego typu mogą prowadzić do zatrzymania oddechu, a ostatecznie do śmierci.