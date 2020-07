Seria pożarów w lasach w Wielkopolsce. Wyznaczono nagrody za wskazanie podpalacza

Jak podaje polsatnews.pl, w niedzielę po południu strażacy zostali wezwanie do pożaru, który objął głównie gałęzie i liście wycięte z drzew Puszczy Bieniszewskiej w Daninowie w województwie wielkopolskim. Strażacy potrzebowali ponad sześciu godzin, by opanować sytuację. Od palących się pozostałości pozrębowych zajęło się także poszycie lasu oraz wierzchołki drzew.

Kolejny pożar w wielkopolskim lesie. Ogień sięgał wierzchołków drzew

Tego dnia nie było silnego wiatru, dlatego ogień nie rozprzestrzenił się w głąb lasu. Leśnicy są przekonani, że podpalenie było celowe. - Cały stos palił się równomiernie. Ogień musiał zostać zaprószony w kilku miejscach - podkreśla Michał Urbaniak z Nadleśnictwa Konin. - Straciliśmy 42 ary lasu, w tym 12 arów to młodnik dębowy. Szacujemy straty materialne, ale najgorsze są straty dla środowiska - dodaje Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa w Koninie w rozmowie z tvn24.pl. Okoliczności pożaru będą badali policjanci z komisariatu w Golinie.

Jest to już drugi w tym roku pożar w Puszczy Bieniszewskiej. Dodatkowo w Nadleśnictwie Trzciel i Bolewice doszło do łącznie 24 pożarów. Wszystko wskazuje na to, że w Wielkopolsce działa podpalacz. Nadleśnictwa Bolewice oraz Trzciel wyznaczyły kilka tysięcy złotych nagrody dla osoby, która potrafi podać informacje o sprawcy lub sprawcach pożarów. Informacje można przekazywać policji lub straży leśnej. Kolejne dwa tysiące złotych nagrody zadeklarował wójt gminy Kazimierz Biskupi.

Walkę z pożarami utrudnia także susza, która najpoważniejsza jest w województwach wielkopolskim, lubuskim, w południowej części Pomorza Zachodniego i w północnej części Dolnego Śląska. Zgodnie z danymi Instytutu Badawczego Leśnictwa średnie zagrożenie pożarowe dotyczy też lasów położonych na wschodzie kraju.