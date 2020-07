Pogoda na dziś - piątek 17 lipca. Meteorolodzy zapowiadają deszcz w całym kraju

Zobacz wideo Program „Czyste powietrze” jak 500+? Ekspert: Prawdopodobnie tak się wydarzy

W piątek synoptycy zapowiadają najwięcej rozpogodzeń w południowej Polsce. Po południu w całym kraju pojawią się już opady deszczu.

REKLAMA

Temperatura. Dziś od 19 do 24 stopni

Dziś najniższa temperatura, 19 stopni, zapowiadana jest w Katowicach i Krakowie. Dwa stopie więcej pokażą termometry w województwach opolskim, dolnośląskim, łódzkim, świętokrzyskim i pomorskim. W Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie będą maksymalnie 22 stopnie. W województwie lubuskim, wielkopolskim, mazowieckim i podkarpackim prognozowane są już 23 stopnie. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam 24 stopnie.

Pogoda na dziś - piątek 17 lipca. gazeta.pl

Opady. W całym kraju przewidywany jest deszcz

Największe rozpogodzenia zapowiadane są w piątek w południowo-zachodniej Polsce. W pozostałych regionach przez większą część dnia przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. W całym kraju prognozowane są dziś opady deszczu. Burze pojawić się mogą głównie w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Wiatr będzie słaby, w czasie nawałnic możliwe bardziej umiarkowane porywy.

Ostrzeżenie meteorologiczne. Alerty w siedmiu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i burzami z gradem dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Dodatkowo w województwach opolskim, śląskim i małopolskim obowiązują alerty dotyczące intensywnych opadów deszczu. Na północy spadnie do maksymalnie 20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiać tam będzie w porywach do 65 km/h. Na południu deszczu może spaść więcej - do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.