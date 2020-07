Sąd unieważnił uchwałę gminy Klwów o "ideologii LGBT". Pisano w niej m.in. o "homopropagandzie"

Za uchwałą w sprawie podjęcia deklaracji "Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT" tamtejsi radni zagłosowali w czerwcu ub.r.

"Radykałowie dążą do rewolucji kulturowej w Polsce, atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców" - napisano w uchwale. Dodano również, że samorząd "nie da narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie za sobą ideologia LGBT".

W uchwale nie zgodzono się m.in. na "instalowanie funkcjonariuszy poprawności politycznej w szkołach".

"Zrobimy wszystko, aby do szkół nie miały wstępu osoby zainteresowane wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Będziemy chronili uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno ludzkiej miłości!" - czytamy.

Zaprotestowano również przeciwko "wywieraniu administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej w wybranych zawodach", nazywając to "homopropagandą". "Będziemy chronili m.in. nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów!" - podkreślono.

Obrady licznych samorządów, które przyjęły podobne uchwały, można zobaczyć w filmie "Tu nie chodzi o ludzi". Zebrano w nim homofobiczne wypowiedzi polskich samorządowców. Z ust radnych padają hasła m.in. o "szerzeniu ideologii zwykłego zboczeństwa", "homoterrorze" i "zewnętrznych siłach".

WSA w Radomiu unieważnia uchwałę gminy Klwów

Uchwałę zaskarżył w ubiegłym roku Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Podobne skargi złożył również w przypadku uchwał w innych gminach, m.in. w Istebnej (woj. śląskie) czy Sernikach (woj. lubelskie). Ta pierwsza również została uchylona - dzień wcześniej taką decyzję podjął WSA w Gliwicach.

Według RPO, takie uchwały są m.in. sprzeczne z są konstytucyjną zasadą legalizmu (organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa), dyskryminują osoby nieheteronormatywne i transpłciowe, a także ograniczają prawa i wolności mieszkańców gminy.

W środę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu unieważnił uchwałę gminy Klwów. Jak wynika z argumentacji sądu, o której pisze Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO, "w naszych małych społecznościach mieszkają różni ludzie, a gminy powinny działać tak, żeby każdy czuł się tam, jak u siebie w domu".

O gminie Klwów w ostatnich dniach mówiono w mediach często za sprawą rekordowej frekwencji, która padłam tam w drugiej turze wyborów prezydenckich. Oddano 2 642 głosów ważnych na 2 786 uprawnionych (94,83 proc.). Niemal 83 proc. wyborców zagłosowało na Andrzeja Dudę.