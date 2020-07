Nauczyciel stanął w obronie czarnoskórego mężczyzny, został pobity. Zaczepili go dwaj "patrioci"

"Stanąłem w obronie czarnoskórego mężczyzny, którego zaczepili dwaj "patrioci". Chwilę wcześniej, gdy krzyczeli w autobusie "je*ać Żydów", nikt nie reagował" - napisał na Facebooku Marek Czerwiński, nauczyciel z Wieliczki. Policja potwierdza, że we wtorek doszło do incydentu. Trwa poszukiwanie mężczyzn, którzy byli w to zamieszani.

