Pogoda na dziś - czwartek 16 lipca. Ostrzeżenia przed burzami w 10 województwach

W czwartek największe rozpogodzenia zapowiadane są we wschodniej i południowej Polsce. Po południu jednak także w tych regionach pojawią się chmury znad zachodu, które przyniosą więcej opadów deszczu, a lokalnie również burz.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 19 do 24 stopni

Dziś najniższa temperatura, 19 stopni, zapowiadana jest w województwach zachodniopomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Jeden stopień więcej będzie w Gdańsku. 21 stopni prognozowanych jest w Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu i Rzeszowie. W województwach mazowieckim i lubelskim przewidywane są 22 stopnie. Najwyższa temperatura czeka mieszkańców Podlasia. Tam będzie około 24 stopni.

Opady. W całym kraju może dziś padać. Prognozowane są też burze

Duże rozpogodzenia od rana zapowiadane są głównie we wschodniej i południowej Polsce. Od zachodu zacznie pojawiać się więcej chmur, a wraz z nimi opady deszczu. W pierwszej części dnia najbardziej intensywne opady prognozowane są dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. W drugiej części dnia deszcz przewidywany jest już we wszystkich regionach. Dodatkowo na wschodzie, południu i południowym zachodzie pojawią się burze. Początkowo wiatr słaby, później umiarkowany.

Ostrzeżenie meteorologiczne. Alerty dla 10 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i burzami z gradem. Obowiązują one w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim i podkarpackim. Na tych obszarach podczas nawałnic może spaść do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może osiągać prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.

