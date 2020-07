Skawina. Pracownik hurtowni AGD zatrzymany za kilkaset kradzieży. "Nie pogardził nawet garnkami"

Policjanci ze Skawiny w województwie małopolskim informują o postawieniu zarzutów mężczyźnie podejrzanemu o kradzieże sprzętu AGD. Jak relacjonują, o sprawie zostali powiadomieni w listopadzie zeszłego roku - do kradzieży miało dochodzić przez dziewięć miesięcy w jednej z hurtowni sprzętu AGD w gminie Skawina.

Kradzieże w hurtowni AGD. Pracownik z zarzutami, grozi mu 5 lat. "Nie pogardził garnkami"

Policjantom udało się wpaść na trop złodzieja, którym - jak wskazują - okazał się pracownik hurtowni, 36-letni mieszkaniec gminy Skawina.

Zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał, że to właśnie on dopuścił się tych wszystkich kradzieży. Ustalono, że swój łup mężczyzna wynosił z magazynu hurtowni - w ciągu kilku miesięcy ukradł kilkaset sztuk sprzętu, wynosząc po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tego samego rodzaju rodzajów klimatyzatorów, oczyszczaczy powietrza, blenderów, wyciskarek do soków, wielofunkcyjnych robotów kuchennych, grilli elektronicznych

- informuje policja, dodając, że złodziej "nie pogardził nawet garnkami". Wartość ukradzionych została wyceniona na kwotę przeszło 170 tysięcy złotych.

Na początku lipca policjanci weszli do mieszkania 36-latka - znaleźli tam część skradzionego sprzętu. Jak się okazało, mężczyzna sprzedawał skradziony sprzęt w internecie. Od części nabywców już go odzyskano. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Kolejnego dnia został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut kradzieży. Dodatkowo prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego. Złodziejowi grozi do 5 lat więzienia

- dodaje policja.