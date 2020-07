Uchwała "anty-LGBT" w gminie Istebna uchylona przez sąd. "Krzywdzi, wzmacnia poczucie zagrożenia"

Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził we wtorek, że "uchwała anty-LGBT" przyjęta przez radę gminy Istebna (powiat cieszyński, województwo śląskie) we wrześniu 2019 roku jest nieważna - podaje Polsat News. Na mocy uchwały ustawiono istnienie na terenie gminy tzw. "strefy wolnej od LGBT".

"Uchwała anty-LGBT" z Istebnej uznana za nieważną. "Krzywdzi, wzmacnia poczucie zagrożenia"

W uzasadnieniu gliwickiego sądu podkreślono, że rada podejmując uchwałę przekroczyła swoje uprawnienia. Wskazano też, że dokument jest dyskryminujący, a użycie terminu "ideologia LGBT" nie znajduje odzwierciedlenia w prawie ani w obowiązującej terminologii. Do tego, zdaniem sądu, uchwała "anty-LGBT" narusza artykuł 32 Konstytucji. - Krzywdzi, wzmacnia poczucie zagrożenia tych osób, to argumenty najcięższego kalibru, którymi sąd poczuł się zobligowany do stwierdzenia nieważności uchwały - mówił sędzia Krzysztof Wujek, cytowany przez Polsat News.

Jak dodał, "ideologia jest zawsze jest związana z ludźmi", a termin "strefa wolna od LGBT" odnosi się "również do ludzi z tego grona LGBT".

Mówienie, że to ideologia - a nie ludzie - jest przymykaniem oczu na rzeczywistość

- wskazywał.

Zadowolenie z wyroku wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, który wcześniej złożył skargę w sprawie powołania uchwały, również wskazując m.in. na łamanie przez nią konstytucji.

Tzw. strefy "anty-LGBT" znajdują się już na powierzchni 1/3 Polski. Uchwały w tej sprawie w całości przyjęły województwa podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i łódzkie, a także miasta takie jak Biała Podlaska, Puławy, Zamość, Świdnik czy Mielec. Przyjęto ją też w wielu powiatach, a także w wielu gminach miejskich i wiejskich - m.in. w podwarszawskiej Kobyłce. - Obawiamy się, że te samorządowe rezolucje, podobnie jak w Rosji, są wstępem do próby uchwalenia ich krajowego odpowiednika. Rosyjska ustawa o zakazie "propagandy homoseksualizmu" była poprzedzona przyjmowanymi przez siedem lat, od 2006 do 2013 roku, regionalnymi zakazami w obwodach riazańskim, archangielskim, kostromskim, magadańskim, nowosybirskim, krasnodarskim, samarskim, republice Baszkortostanu oraz w Petersburgu - mówił w rozmowie z NOIZZ.pl Kuba Gawron, autor atlasu nienawiści.

Wyrok gliwickiego sądu jest precedensowy. Wcześniej skargi RPO na uchwały lokalnych samorządów były odrzucane m.in. przez wojewódzkie sądy administracyjne Kielcach, Krakowie i Poznaniu.