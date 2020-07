Trybunał Konstytucyjny orzekł ws. wyższych kar dla pedofilów. Nowelizacja niezgodna z konstytucją

Andrzej Duda złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, a więc jeszcze przed podpisaniem ustawy. Nowelizacja Kodeksu karnego, przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zakładała m.in. zaostrzenie kar za przestępstwa pedofilskie. Gdyby nowe prawo zostało przyjęte, za zgwałcenie dziecka groziłaby kara do 30 lat więzienia, a najbardziej zaburzeni sprawcy mogliby być skazani na dożywocie. Zmiany zakładały również, że najcięższe przestępstwa pedofilskie nie będą się przedawniać, a kary w zawieszeniu dla pedofilów zostaną zlikwidowane.

REKLAMA

Prezydent Andrzej Duda miał zastrzeżenia co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Zakwestionował także konstytucyjność niektórych poprawek Senatu, które jego zdaniem wykroczyły poza zakres nowelizowanych przepisów. Z tego powodu zwrócił się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Zobacz wideo Tak wypowiadali się politycy po poprzednim filmie Sekielskich "Tylko nie mów nikomu"

TK zapytał, dlaczego prace nad nowelizacją Kodeksu karnego przeprowadzono tak szybko

Dziś przed pełnym składem Trybunału Konstytucyjnego odbyła się rozprawa dotycząca nowelizacji Kodeksu karnego. Prezydenta reprezentowała ministra Anna Surówka-Pasek, przedstawicielem Sejmu był poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, a stanowisko Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry prezentował jego zastępca Robert Hernand.

- Brak zastosowania trybu kodeksowego, który w tym przypadku był wymagany, doprowadził do tego, że w zaledwie w ciągu dwóch dni rozpatrzono bardzo poważną nowelizację ustaw kodeksowych [...] to z kolei doprowadziło do tego, że ta nowelizacja nie zachowała wymaganego prawem trybu postępowania - mówiła przedstawicielka prezydenta, której słowa cytuje Onet.

Arkadiusz Mularczyk został zapytany, dlaczego prace nad nowelizacją Kodeksu karnego zostały przeprowadzone w tak szybkim tempie. Poseł PiS odpowiedział, że szybki tryb procedowania ustawy mógł być spowodowany potrzebą uchwalenia zmian przed zakończeniem kadencji Sejmu. Utrzymywał jednocześnie, że tryb procedowania nad nowelizacją Kodeksu karnego jest zgodny z konstytucją. Zgodził się jednak co do zarzutów prezydenta dotyczących senackich poprawek.

Prokurator Robert Hernand stwierdził z kolei, że w czasie prac nad nowelizacją Kodeksu karnego doszło do złamania regulaminu Sejmu.

- Naruszenia te nie mogą jednak przesądzać o wypaczeniu konstytucyjnego modelu tworzenia prawa, które uzasadniałoby orzeczenie o niekonstytucyjności całej ustawy - powiedział Hernand.

Przedstawiciel Prokuratora Generalnego zgodził się z prezydentem w ocenie poprawek Senatu. Stwierdził jednak, że stanowią one jedynie niewielką część uchwały i nie są z nią nierozerwalnie związane.