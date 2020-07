Prognoza pogody na drugą połowę lipca. Plażowicze mogą być poważnie rozczarowani

Długoterminową prognozę pogody na drugą połowę lipca można znaleźć na portalu meteorologicznym AccuWeather. Amerykańscy synoptycy prognozują, że do końca miesiąca nie należy spodziewać się upałów. Większość dni będzie ciepła i słoneczna, choć wystąpią też przelotne opady i lokalne burze.

Prognoza pogody na 15-23 lipca. Będzie padać i grzmieć

Meteorolodzy prognozują, że do końca tego tygodnia, a więc do niedzieli 19 lipca, pogoda będzie deszczowa. W środę najwięcej opadów odnotujemy na zachodzie kraju, ale już w czwartek ciemne chmury pojawią się na niebie nad całą Polską. Przewiduje się także lokalne burze. Wyładowania atmosferyczne będą występować codziennie, przede wszystkim na północy kraju. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 18 do 25 stopni. W poniedziałek niebo się rozchmurzy, choć temperatura nieco spadnie. Do 23 lipca włącznie nie należy spodziewać się opadów. Przejaśnień będzie wiele, a termometry wskażą od 19 do 23 stopni.

Prognoza pogody na 24-31 lipca. Końcówka lipca bez większych opadów

Ostatnie dni lipca zapowiadają się ciepło i słonecznie. Meteorolodzy z AccuWeather prognozują, że w tym czasie opady będą należeć do rzadkości. Przelotnego deszczu możemy spodziewać się jedynie 27 i 28 lipca. W pozostałe dni zachmurzenie będzie niskie lub umiarkowane, a z chmur nie spadnie ani jedna kropla. Przewiduje się, że temperatura maksymalna będzie wahać się od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Powyższa prognoza pogody jest prognozą długoterminową, co oznacza, że jest obarczona dużym błędem. Przewidywania meteorologów mogą się jeszcze wielokrotnie zmienić.