Marian Banaś skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wiceprezesa NIK, Tadeusza Dziubę

Marian Banaś zawiadomienie argumentuje podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 231 KK, który dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. O złożeniu zawiadomienia Najwyższa Izba Kontroli poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Stojąc na straży niezależności kontrolerów NIK Prezes Marian Banaś skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z Art. 231 KK przez wiceprezesa Tadeusza Dziubę i wystąpił do Marszałek Sejmu z wnioskiem o jego odwołanie

- czytamy we wpisie opublikowanym przez NIK na Twitterze.

Wiceprezes NIK stara się sfałszować wyniki badań?

Sprawa, przez którą Prezes Najwyższej Izby Kontroli skierował zawiadomienie do prokuratury dotyczy rzekomej próby wpływania na wyniki kontroli dotyczącej pomocy humanitarnej. Jak informowaliśmy kilka dni temu za Onetem, odnosi się to do działalności Beaty Kempy, gdy pełniła funkcję minister ds. pomocy humanitarnej od końca 2017 roku do wiosny 2019 roku.

Raport NIK dotyczący pomocy humanitarnej nie jest jeszcze gotowy, a jego treść nie jest znana. W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego stanowiska ministra ds. pomocy humanitarnej już nie ma. Beata Kempa jest natomiast europosłanką.