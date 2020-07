Biała Piska. 27-latek miał pobić i utopić w stawie swojego znajomego. Powodem miał być dług

Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo 55-letniego znajomego, którego zwłoki odnalezione zostały w stawie na polu kukurydzy.

Według ustaleń policji do zabójstwa doszło 28 czerwca. Tego dnia 27-latek, który był pod wpływem alkoholu, odwiedził swojego znajomego, również mieszkańca gminy Biała Piska.

Zobacz wideo Policja zatrzymała 27-latka, który pobił i utopił w stawie swojego znajomego

Między mężczyznami miało dojść do awantury, której powodem miały być zobowiązania finansowe jednego z nich. 27-latek w trakcie kłótni kilkukrotnie uderzył drugiego mężczyznę. Następnie skrępował mu ręce i wrzucił 55-latka do bagażnika. Następnie sprawca miał wywieźć swoją ofiarę na pole kukurydzy i wrzucić ją do znajdującego się tam stawu. 55-latek utopił się, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Podejrzany usłyszał łącznie trzy zarzuty: zabójstwa w zamiarze bezpośrednim, pozbawienia wolności i stosowania przemocy wobec ofiary w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wywierania wpływu na świadka, grożąc pozbawieniem życia.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Piszu sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 27-latka na okres trzech miesięcy. Za popełnione czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.