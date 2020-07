Pogoda na cały tydzień. Burze, opady deszczu i ochłodzenie

Na początku drugiego tygodnia lipca pogoda będzie kształtowana przez niż znad Szwecji i chłodny front atmosferyczny, przemieszczający się z zachodu na wschód. Przed nim znajdzie się masa ciepłego morskiego powietrza, zaś za nim masa chłodniejszego.

Poniedziałek już pod znakiem deszczu. Wtorek jeszcze chłodniejszy

Pogoda będzie się psuć już od poniedziałku. Praktycznie w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu, zaś we wschodniej części niewykluczone są burze, intensywne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km/h. Temperatura wyniesie od 20 stopni na północy do 28 stopni na południowym wschodzie.

We wtorek temperatura spadnie jeszcze bardziej - termometry pokażą od 15 stopniu na Podkarpaciu do 18 nad morzem i 20 w niektórych regionach Niziny Szczecińskiej. IMGW prognozuje ponadto, że wiatr będzie nieco słabszy, jednak na zachodnich obszarach wybrzeża może osiągnąć w porywach do 70 km/h.

Druga część tygodnia i weekend ze zmiennymi warunkami

Środa i czwartek przyniosą podobne warunki - zachmurzenie będzie się pojawiać naprzemiennie z przelotnymi opadami deszczu, głównie na zachodzie i północy. Nocami temperatura może spaść nawet do 7-8 stopni Celsjusza. W ciągu dnia słupki rtęci mogą podskoczyć maksymalnie do 22 stopni na południu kraju.

Poprawa pogody nastąpi w piątek. Synoptycy nie przewidują opadów, ponadto temperatury będą wyższe, nawet do 27 stopni na południu. Sobota jednak ponownie będzie pod znakiem opadów deszczu i burz, zwłaszcza na wschodzie i południu. Na wschodnie przewiduje się również najwyższą temperaturę, która może wynieść 28 stopni. Na zachodzie z kolei od 18 do 23 stopni.

W niedzielę będzie podobnie. W większości regionów Polski pojawi się zachmurzenie i opady, zwłaszcza na południowym wschodzie, gdzie temperatura wyniesie maksymalnie 16-18 stopni. Na pozostałych obszarach od 18 do 21 stopni.