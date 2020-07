Pogoda. Burza i silny wiatr w Polsce na początek tygodnia. Później dominacja chłodnego frontu atmosferycznego

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Poniedziałek 6 lipca zapowiada się deszczowo, a w niektórych powiatach mogą wystąpić także burze. W następnych dniach możemy spodziewać się już spokojniejszej pogody i nieco niższych temperatur.

Poniedziałek będzie burzowy - ostrzeżenia IMGW dla pięciu województw

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają burze jeszcze na początku tego tygodnia. Ostrzeżenia obejmują województwa zachodniopomorskie, pomorskie, lubelskie, podkarpackie i małopolskie. Najbardziej intensywny deszcz przewidywany jest na południowym zachodzie kraju, gdzie może spaść do 40 mm opadów.

W Małopolsce prognozowane są także opady gradu, a dla Pomorza Zachodniego wydano dodatkowy alert dotyczący silnego wiatru. W tym regionie może wiać w porywach do nawet 80 kilometrów na godzinę.

Od wtorku nad Polską pojawi się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, który skutkować będzie spadkiem temperatur. Jako pierwsi zmianę pogody odczują mieszkańcy północno-zachodniej części kraju. Front przyniesie też opady deszczu, które będą pojawiały się raz w zachodnich, a raz we wschodnich województwach. Według wstępnych prognoz temperatura do czwartku wahać się będzie od 16 do maksymalnie 22 stopni. Od piątku ma być znowu słonecznie i ciepło.