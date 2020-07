Pogoda na dziś - wtorek 7 lipca. Deszczowo na południu kraju, w pozostałych regionach więcej słońca

Zobacz wideo Ekspert: Pod względem zasobów wodnych Polska jest jak Egipt

We wtorek meteorolodzy zapowiadają niższą temperaturę niż tą, do której byliśmy przyzwyczajeni w ostatnich dniach. Cieplej zacznie robić się ponownie od piątku.

Temperatura. Dziś od 16 do maksymalnie 20 stopni

Najniższa temperatura we wtorek zapowiadana jest dla Podkarpacia, gdzie ma być 16 stopni. Dwa stopnie więcej będą w Olsztynie. Najwyższa temperatura, 20 stopni, czeka mieszkańców Szczecina, Wrocławia, Opola i Krakowa. W pozostałych województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, śląskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim i podlaskim prognozowanych jest 19 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 7 lipca. gazeta.pl

Opady. Na wybrzeżu prognozowany jest silny wiatr

W nocy z poniedziałku na wtorek burze mogą pojawić się głównie na Pomorzu oraz w południowo-wschodniej Polsce. Intensywny deszcz zapowiadany jest zwłaszcza w południowych powiatach województwa podkarpackiego, gdzie spadnie do 40 mm opadów. We wtorek deszcz może padać również w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. W pozostałych regionach bez opadów. Rano duże rozpogodzenia zapowiadane są dla całej Polski z wyjątkiem południa. Później może pojawić się więcej chmur, jednak pod wieczór czeka nas ponownie niemal bezchmurne niebo. Wiatr będzie umiarkowany i silny zwłaszcza na wybrzeżu, gdzie może wiać w porywach do ponad 60 kilometrów na godzinę.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.