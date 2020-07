Kierowca przejechał przez namiot do segregacji pacjentów. Był przekonany, że służy do dezynfekcji pojazdów

We wtorek przed Szpitalem Powiatu Bytowskiego kierowca przejechał przez namiot, który służy do segregacji medycznej. Straż Pożarna wylicza straty, podczas gdy kierowca tłumaczy swoje zachowanie. 77-latek był przekonany, że wjeżdża do stacji dezynfekcji pojazdów.

https://www.youtube.com/watch?v=jLK40JyGUuI&feature=emb_title

