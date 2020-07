Częstochowa. Napadli na bank z ciupagą i pistoletem-zabawką. Pracownik przegonił ich krzesłem

Do zdarzenia doszło w piątek 26 czerwca około godziny 14:00 w jednym z banków przy Alei Wyzwolenia w Częstochowie. Dwaj zamaskowani mężczyźni weszli do placówki uzbrojeni w ciupagę i pistolet-zabawkę, po czym zażądali od pracowników wydania gotówki. Jeden z pracowników odparł atak rabusiów, używając w tym celu obrotowego krzesła.

Częstochowa. Złodzieje usłyszeli zarzuty. Grozi im nawet 12 lat więzienia

Mężczyźni, którzy chcieli obrabować bank, uciekli i wskoczyli do samochodu, w którym siedział ich wspólnik. We trzech chcieli odjechać z miejsca zdarzenia, ale pojawiła się tam policja. Przestępcy zostali zatrzymani. Okazało się, że to mieszkańcy Częstochowy w wieku 32, 34 i 43 lat.

Policjanci zebrali dowody z miejsca zdarzenia i wraz z prokuraturą złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie napastników na okres trzech miesięcy. Sąd wyraził na to zgodę. Aresztowani usłyszeli zarzut usiłowania rozboju. Za to przestępstwo grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Z relacji Polsat News wynika, że to nie pierwszy napad na bank, jaki przeprowadził częstochowski "gang Olsena". Dwóch spośród trzech zatrzymanych mężczyzn ma na swoim koncie już dwa podobne rozboje.