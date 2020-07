Kaszuby. Nietypowa interwencja strażaków. 1,5-metrowy wąż pod tarasem domu

Ochotnicy z Wielu w czwartkowe popołudnie otrzymali zgłoszenie dotyczące 1,5-metrowego węża, znajdującego się pod tarasem przy ulicy Wicka Rogali. Przestraszeni mieszkańcy poprosili o pomoc w usunięciu niechcianego gościa.

Wąż został odłowiony i wywieziony do lasu

Po przyjeździe na miejsce strażacy ustalili, że gadem był zaskroniec zwyczajny. Działania ratownicze polegały na odłowieniu węża do klatki i wywiezieniu go do lasu.

Zaskroniec zwyczajny nie stanowi zagrożenia dla ludzi i stara się unikać z nimi kontaktu. W przypadku zagrożenia wypuszcza ciecz, która docelowo ma zaskoczyć i zastraszyć przeciwnika.

Odłowiony spod tarasu jednego z domów w kaszubskiej wsi Wiele zaskroniec jest najczęściej występującym w Polsce wężem. Poza nim na terenie naszego kraju można spotkać jeszcze cztery gatunki: gniewosza plamistego, Eskulapę, zaskrońca rybołowa i żmiję zygzakowatą.