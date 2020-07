Były ksiądz i jego żona znęcali się nad adoptowanymi dziećmi. Sąd w Ostrowie Wielkopolskim wydał wyrok

Jak podaje portal wlkp24.info, do znęcania się nad dziećmi dochodziło w latach 2009-2013. Według lokalnego portalu skazany mężczyzna jest byłym księdzem, a jego żona planowała wstąpić do zakonu. Przez cztery lata małżeństwo miało bić i wiązać dzieci, dla których byli rodziną zastępczą. Rodzice znęcali się psychicznie i fizycznie, mieli kazać im klęczeć w kącie przez wiele godzin i straszyć wywiezieniem do lasu.

Ostrów Wielkopolski. Były ksiądz i jego żony skazani za znęcanie się nad dziećmi

Sprawą zajęła się prokuratura, gdy 2013 r. jedno z dzieci opowiedziało o warunkach, jakie panują w domu, szkolnym pedagogom. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł już w 2015 r., ale ze względów formalny Sąd Okręgowy w Kaliszu nakazał ponownie rozpatrzeć sprawę.

- Zapadł drugi wyrok w tej sprawie. Oskarżeni tym razem także zostali skazani na pięć lat bezwzględnego więzienia oraz 15 lat zakazu pełnienia jakichkolwiek funkcji związanych z edukacją lub opieką nad osobami małoletnimi. Oskarżeni zostali zwolnieni z kosztów sądowych i zostały one nałożone na osobę reprezentującą ofiary - poinformowała wlkp24.info Edyta Janiszewska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Wyrok nie jest prawomocny.