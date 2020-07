Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW wydaje ostrzeżenia dla większości regionów w Polsce

W środę po południu IMGW wydał ostrzeżenia dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, które obowiązywały do godziny 6 rano w czwartek. W rejonach tych przechodziło kilka silnych burz, w tym superkomórkowe, którym towarzyszyły nawalne opady deszczu, a lokalnie również gradu. Wiatr z kolei w porywach osiągał 90 km/h.

REKLAMA

Wieczorne ostrzeżenia. Nocą było groźnie

Kolejne ostrzeżenia dotyczyły 11 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego (od 0:30 do 8:30), z czego w powiatach ełckim i oleckim zostały one przedłużone do godziny 10. Wydano je w związku z burzami z opadami deszczu, lokalnie osiągającymi 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h.

Dla pięciu powiatów i Łomży (woj. podlaskie) ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane na godziny od 0:30 do 8:30, natomiast dla 11 innych powiatów od 2 do 10. W regionach tych również prognozowano burze z opadami deszczu do 40 mm i gradu, a także silny wiatr.

Silniej wiało w województwie dolnośląskim, gdzie ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczyło powiatów oleśnickiego, dzierżoniowskiego, jaworskiego, miasta Jelenia Góra, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych, wałbrzyskiego, miasta Wrocław, wrocławskiego i ząbkowickiego. Porywy osiągały do 90 km/h, zaś burzom towarzyszyły opady deszcze do 40 mm. Dla powiatu milickiego z kolei wydano ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z nawalnymi opadami deszczu, burzami z gradem i silnym wiatrem.

Około godziny 3 nad ranem wyładowania dotarły do okolic Warszawy. Na Twitterze IMGW pojawiło się kilka zdjęć, na których widać było liczne wyładowania.

Dziś burze w większości regionów Polski

W czwartek gwałtowne burze i opady deszczu mogą się pojawić w większości regionów Polski. Ostrzeżenia zostały wydane dla warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Lokalnie może również spaść grad.

Burze mogą się ponadto pojawić w województwach opolskim i dolnośląskim, w trakcie których porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 90 km/h.