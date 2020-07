Doprowadził do wypadku pod wpływem alkoholu i ukrywał się w Polsce. Po 25 latach został wydany USA

Marek J. został aresztowany w lutym tego roku w Przemyślu. Ze względu na pandemię koronawirusa ekstradycja do USA została odroczona i doszła do skutku dopiero 25 czerwca. Mężczyzna trafił do aresztu w Lake County. Podejrzany może go opuścić po wpłaceniu kaucji, której wysokość wynosi milion dolarów.

Marek J. w 1995 r. doprowadził do śmiertelnego wypadku. Prowadził pod wpływem alkoholu

"Chicago Tribune" informuje, że do wypadku doszło 9 grudnia 1995 roku. Marek J. prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna doprowadził do zderzenia z innym autem, w wyniku czego zmarła jedna osoba - Dennis Bourass. Polak został zatrzymany przez policję, ale bardzo szybko opuścił areszt po wpłaceniu kaucji.

Przed rozpoczęciem procesu prokurator prowadzący zmienił kwalifikację prawną czynu na zabójstwo będące wynikiem lekkomyślności. Nie czekając na rozpoczęcie przewodu sądowego, Marek J. uciekł do Polski. Ze względu na obowiązujące wówczas przepisy podejrzany nie mógł być ekstradowany do USA.

Ekstradycja do Stanach Zjednoczonych po 25 latach. W sprawę zaangażowało się FBI

Amerykański wymiar sprawiedliwości wrócił do sprawy w 2014 roku. W ciągu 19 lat od wypadku zmieniły się przepisy, które umożliwiały już wydanie Marka J. Policjant Mark Senger, który prowadził sprawę w 1995 roku, zwrócił się wtedy o pomoc do FBI.

Przez prawie 4 lata funkcjonariusze próbowali odkryć miejsce pobytu Polaka. Polskie służby zatrzymały mężczyznę w 2018 roku, jednak nie trafił on do aresztu, obiecując, że stawi się na każde wezwanie do sądu. Sprawa o ekstradycję Marka J. trwała kolejne dwa lata. Dopiero w lutym bieżącego roku 66-latek został ponownie aresztowany oraz wydany amerykańskim służbom.