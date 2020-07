Pogoda na dziś - czwartek 2 lipca. Ostrzeżenia przed burzami w niemal całej Polsce

Zobacz wideo Wał fenowy, niezwykłe zjawisko nad Tatrami

W czwartek w całej Polsce zapowiadane są opady deszczu. Po południu i wieczorem w większości kraju pojawią się również burze.

REKLAMA

Temperatura. Dziś najcieplej będzie na południu i w centrum kraju

Najchłodniejszy dzień czeka mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie będą 23 stopnie. W Białymstoku, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Zielonej Górze zapowiadanych jest 25 stopni. Jeden stopień więcej pokażą termometry w województwach dolnośląskim, łódzkim i podkarpackim. W Warszawie, Kielcach, Opolu i Katowicach będzie z kolei 27 stopni. Najwyższa temperatura, 28 stopni, prognozowana jest w województwach małopolskim i lubelskim.

Pogoda na dziś - czwartek 2 lipca. gazeta.pl

Opady. Rano dużo rozpogodzeń, z czasem pojawi się deszcz

Początkowo w całej Polsce będzie bardzo pogodnie. Najwcześniej zachmurzenie i opady deszczu zaczną pojawiać się w północno-zachodniej Polsce. Z czasem deszczowy i burzowy front zacznie przemieszczać się nad centralną, wschodnią i południową część kraju. Wszędzie zapowiadane są przelotne opady deszczu, momentami dość silne zwłaszcza w trakcie burz. Wiatr najpierw umiarkowany, okresami dość porywisty.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty w 13 województwach

Synoptycy IMGW wydali alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem w niemal całej Polsce. Nie obowiązują one jedynie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Na pozostałym obszarze spodziewane są opady deszczu do maksymalnie 25 mm na północy i nawet 45 mm w południowych województwach. Lokalnie spadnie też grad. Wiatr może wiać w porywach do 75 kilometrów na godzinę.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.