Strzegom. Śmigłowiec rozbił się w pobliżu drogi krajowej. Dwie osoby nie żyją

Dwie ofiary to bilans wtorkowego wypadku lotniczego, do którego doszło we wtorek wieczorem w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Dwuosobowy śmigłowiec rozbił się tam w pobliżu drogi krajowej. Służby badają okoliczności, w jakich doszło do wypadku.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

