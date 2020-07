Koszalin. Tragiczny wypadek. Dwoje małych dzieci wypadło z dziewiątego piętra

Jak podaje "Głos Koszaliński", we wtorek po godz. 20:00 w Koszalinie przy ulicy Władysława IV 42 doszło do tragicznego wypadku. Z dziewiątego piętra wypadło dwoje dzieci. Zginęły na miejscu. Portal poinformował, że było to rodzeństwo - chłopiec i dziewczynka w wieku 4 i 5 lat.

Z doniesień wynika, że czworo dzieci przebywało w mieszkaniu z matką. Dwoje z nich wykorzystało chwilę jej nieuwagi i otworzyło okno.

Na miejscu pracują policja i pogotowie.