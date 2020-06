Ulewa w Warszawie zalała Mateusza Morawickiego. "Cały wieczór spędziłem w piwnicy"

W poniedziałek nad Warszawą przeszła gwałtowna ulewa, w wyniku której doszło do zalania wielu ulic. Do godziny 21:30 na Mazowszu odnotowano ponad 800 zgłoszeń związanymi z podtopieniami. Wieczorem do sytuacji w stolicy odniósł się także Mateusz Morawiecki. - Wieczór spędziłem w piwnicy - napisał premier.

