Metropolita poznański abp Stanisław Gądecki jest formalnym zwierzchnikiem diecezji w Kaliszu. Wcześniej duchowny nie wydał prokuraturze dokumentów dotyczących afery pedofilskiej, której bohaterem stał się biskup Edward Janiak. Gądecki twierdzi, że takimi dokumentami dysponuje wyłącznie Watykan.

Abp Gądecki nie wydał dokumentów prokuraturze. Teraz będzie wizytatorem w seminarium

Wydania dokumentów w związku z toczącym się aktualnie procesem sądowym zażądali śledczy na wniosek prawnika molestowanego w dzieciństwie mężczyzny. Po oświadczeniu metropolity poznańskiego prokuratura odstąpiła od przeszukania kurii, twierdząc, że przyjmuje wyjaśnienie arcybiskupa.

- Nie zakładamy złej woli arcybiskupa - powiedział w rozmowie z poznańską "Gazetą Wyborczą" rzecznik poznańskiej prokuratury Michał Smętkowski - Przeszukanie to ostateczna forma przymusu. - dodał.

Śledczy zamierzali zwrócić się do Watykanu o międzynarodową pomoc prawną w uzyskaniu dokumentów, ale zdawali sobie sprawę, że przedłuży to śledztwo o co najmniej o rok.

Nie wiadomo, czy zarządzona wizytacja ma bezpośredni związek z tą prośbą. Wiadomo za to, że przeprowadzi ją abp Stanisław Gądecki, któremu Kongregacja ds. Duchowieństwa powierzyła tę rolę. Pismo w tej sprawie Nuncjatura Papieska udostępniła na swoim koncie na Twitterze.

Biskup Edward Janiak - antybohater afery pedofilskiej

O kierującym kaliską diecezją biskupie Edwardzie Janiaku zrobiło się głośno po raz pierwszy po premierze filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Według bohaterów dokumentu Janiak miał kryć przestępstwa seksualne, popełniane przez podległych mu księży.

Po raz kolejny biskup Janiak znalazł się w centrum zainteresowania mediów 2 czerwca 2020 roku, gdy trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Okazało się, że był pijany - miał 3,44 promila alkoholu we krwi, jak informowała poznańska "Gazeta Wyborcza".

W czwartek, 24 czerwca biskup kaliski decyzją papieża Franciszka został odsunięty w związku z "zaistnieniem poważnych przeszkód uniemożliwiających sprawowanie przez niego urzędu". Jego obowiązki przejął metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś.

Wówczas do sprawy odniosła się Nuncjatura Apostolska w Polsce, publikując komunikat następującej treści: "Bp Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań. Oznacza to, że nie może w niej przebywać fizycznie, jak również w jakikolwiek sposób ingerować w kierowanie diecezją kaliską".