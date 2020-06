Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia dla 11 województw

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywać w województwach opolskim, kujawsko-pomorskim, na wschodzie województwa dolnośląskiego oraz na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego. Meteorolodzy z IMGW prognozują, że opady mogą wynieść tam nawet 40 mm, a lokalnym burzom z gradem będą towarzyszyć silne porywy wiatru osiągające prędkość do 80 km/h.

Alerty drugiego stopnia. "Opady o natężeniu nawalnym"

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

"Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu silnym i ulewnym, a w czasie burz także nawalnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności Ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm. W czasie burz, które wystąpią głównie w ciągu dnia, porywy wiatru do 100 km/h oraz grad" - czytamy w komunikacie IMGW.

Alerty pogodowe wydane przez IMGW będą obowiązywać od godziny 12 w poniedziałek do godziny 6 we wtorek.

Gdzie jest burza? Możesz to sprawdzić w internecie

To, gdzie jest burza, można śledzić za pomocą internetowych radarów burz. Jednym z takich portali jest serwis blitzortung.org, który wizualizuje na mapie wyładowania atmosferyczne i burze w czasie rzeczywistym. Na podobnej zasadzie działają mapy na stronach burze.dzis.net czy radarburz.pl. Lokalizację komórek burzowych można sprawdzić także za pomocą aplikacji mobilnych takich jak Monitor Burz czy Storm Radar.