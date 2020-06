Wypadek autobusu na Moście Grota-Roweckiego. Zabezpieczono wrak, utrudnienia mogą trwać kilka dni

Do tragicznego zdarzenia doszło około 13.00. Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że pięć rannych osób jest w stanie ciężkim. Z kolei wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł mówił o 6 osobach, które trafiły z ciężkimi obrażeniami do szpitali. Obecny na miejscu wojewoda poinformował, że autobusem jechało 40 osób, spośród których 23 zostały poszkodowane. 17 z nich zostało rozwiezionych do szpitali. Pozostali otrzymali pomoc na miejscu. Jak powiedział wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, wypadek nie był efektem kolizji. Poinformował również, że kierowca, który także został ranny, był trzeźwy.

REKLAMA

Wypadek na Moście Grota-Roweckiego. Zabezpieczono wrak autobusu

Wiceminister zdrowia, a zarazem pełnomocnik rządu ds. ratownictwa medycznego Waldemar Kraska poinformował, że najciężej poszkodowani w wypadku autobusu w Warszawie są przytomni i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Waldemar Kraska mówił przed Szpitalem Bielańskim, gdzie trafiła część z poszkodowanych, że pierwszy zespół ratownictwa medycznego był na miejscu wypadku już po dwóch minutach.

Zobacz wideo Wypadek autobusu linii 186 w Warszawie - Krzysztof Bielecki

Karol Kierzkowski, rzecznik mazowieckiej straży pożarnej mówił, że na miejscu pracowało około 60 strażaków z 20 zastępów, 11 załóg karetek, a także zaangażowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował dziecko do szpitala. - Przyczyny wypadku będą dopiero ustalane, wiadomo że autobus uderzył w bariery na rozwidleniu dwóch pasów - zjazdu na Wisłostradę i mostu Grota. Jechał w kierunku Szczęśliwic - mówił rzecznik mazowieckiej straży pożarnej.

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkomisarz Sylwester Marczak zaapelował do kierowców, o omijanie przejazdu przez most Grota-Roweckiego. Jak zapewnił, policjanci skupiają się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa innym kierowcom w okolicach wiaduktu, a wzmożony ruch w miejscu wypadku, może spowodować niebezpieczeństwo. Utrudnienia w miejscu wypadku potrwają kilka dni. Pierwsza część wraku jest już usunięta. Jak podaje TVN24, strażacy odciągnęli część autobusu znajdującą się na górze. Resztą ma zająć się prywatna firma.

Wstępna hipoteza: Zasłabnięcie kierowcy

Jak poinformował rzecznik Komendanta Stołecznego Policji nadkomisarz Sylwester Marczak, na miejscu wypadku pracują przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie można przejeżdżać obok miejsca wypadku, choć wprowadzone zostanie dodatkowe ograniczenie prędkości. Wyłączona z użytku będzie część prawego pasa na moście Grota-Roweckiego. Niemożliwy będzie też w tym miejscu zjazd na Gdańsk.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Najbardziej prawdopodobną jego przyczyną- według policji- było zasłabnięcie kierowcy.