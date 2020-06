Szczątki z Jeziora Dywickiego należą do zaginionej 25 lat temu Joanny Gibner

Szczątki zostały odnalezione pod koniec maja tego roku. Do ich identyfikacji niezbędne było przeprowadzenie badań genetycznych, które potwierdziły, że należą do poszukiwanej od niemal 25 lat kobiety.

24 lata poszukiwań. Gibner została zabita przez męża

Joanna Gibner miała 23 lata, gdy poznała 21-letniego Marka W. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1996 roku, ale po zaledwie trzech tygodniach kobieta zaginęła. Mężczyzna upierał się wówczas, że jego żona wyjechała. Niedługo potem jednak związał się z nową kobietą, której wyznał całą prawdę. Marek W. miał udusić Joannę Gibner, po czym wrzucić jej ciało do Jeziora Dywickiego.

- Pod koniec maja 2020 r. olsztyńscy policjanci zostali powiadomieni przez Fundację Na Tropie o zlokalizowaniu miejsca położenia szczątków zaginionej 23-letniej kobiety na terenie Jeziora Dywickiego. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą i technika kryminalistyki oraz prokuratora. Płetwonurkowie wydobyli z dna jeziora szczątki ludzkie wraz z rzeczami osobistymi. Zabezpieczony materiał trafił do olsztyńskiego prosektorium, a następnie do krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. - Na podstawie badań genetycznych możemy oficjalnie potwierdzić, że szczątki należą do zaginionej 23-latki z 1996 roku - zdradził Jurkun.

Akcja poszukiwawcza przy użyciu magnesów

Szczątki Joanny Gibner odnalazł słynny płetwonurek, dwukrotny rekordzista świata w nurkowaniu wysokogórskim Marcel Korkuś. Przebieg akcji opisał Janusz Szostak, dziennikarz śledczy i prezes Fundacji Na Tropie, która całkowicie poświęciła się poszukiwaniom kobiety.

- Marcel uznał, że będzie szukał za pomocą magnesów. Wiadomo było, że w tej torbie znajdują się części samochodowe, części metalowe i inne różnego rodzaju obciążenia - mówił Szostak w programie "Interwencja" w Polsat News.