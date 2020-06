Szumowski o wypadku na Moście Grota-Roweckiego: Pięć osób w ciężkim stanie. Trwa walka o życie

- 17 osób jest poszkodowanych, kilka w stanie ciężkim, jedna osoba zmarła. Jestem w kontakcie z zespołami ratownictwa medycznego i dyrektorami szpitali, gdzie trafiają ci pacjenci. Wszyscy będą objęci opieką jak najszybciej. Rodziny poszkodowanych będą objęte opieką psychologiczną - powiedział na konferencji Łukasz Szumowski.

Zobacz wideo Wypadek autobusu linii 186 w Warszawie

Wypadek na Moście Grota-Roweckiego. Szumowski: Trwa walka o życie i zdrowie

Szef resortu odniósł się do informacji, że wciąż nie do wszystkich pasażerów służbom udało się dotrzeć. - Te osoby (pasażerowie - red.) zostały zlokalizowane, został przeprowadzony triaż, określone są natychmiastowe dostępy dla osób w ciężkim stanie, pozostałe sukcesywnie będą przewożone do szpitali - podkreślił minister zdrowia. Jak powiedział Szumowski, dwie osoby spośród poszkodowanych to nieletni. Sprecyzował, że pięć osób jest w stanie ciężkim. - Trwa walka o życie i zdrowie tych osób - podkreślił.

Wypadek autobusu w Warszawie

Do wypadku doszło w czwartek 25 czerwca po południu. Autobus miejski nr 186 spadł z mostu Grota-Roweckiego w Warszawie w pobliżu zjazdu na Gdańsk. Są osoby poszkodowane. Według informacji warszawskiego ratusza, nie żyje jedna osoba, a 20 jest rannych. Państwowa Straż Pożarna informuje o dwóch ofiarach śmiertelnych i kilkunastu rannych. Według Zarządu Warszawskiego Transportu Miejskiego, do wypadku doszło przed godziną 13.00.