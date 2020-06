Pogoda - gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW przed ulewnym deszczem i gradem

Synoptycy IMGW wydali żółte alerty dla województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i północnych powiatów Śląska. Ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują od godziny 13:00 do 23:00. Na tym obszarze należy spodziewać się opadów deszczu od 20 mm do lokalnie nawet 40 mm. W trakcie nawałnic wiać może w porywach do 75 kilometrów na godzinę.

REKLAMA

IMGW wydało alerty meteorologiczne i hydrologiczne dla południowej Polski

Dodatkowo wydane zostały ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Dotyczą one gwałtownych wzrostów stanów wody dla zlewni Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach dolnośląskim, opolskim i części wielkopolski. Wydane zostały w związku ze spływem wód opadowych. Wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych dotyczą między innymi zlewni: Baryczy, Stobrawy, Widawy, Nysy Kłodzkiej czy Bystrzycy.

Według prognozy IMGW burze mogą pojawić się także w pozostałych województwach w kraju. Takie zjawiska z lokalnymi opadami gradu zapowiadane są również dla województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydawane przez IMGW dotyczą warunków, które sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.