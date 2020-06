Miał symulować podcięcie gardła lalce z twarzą Jędraszewskiego. Zarzut "publicznego nawoływania do zabójstwa"

W środę 24 czerwca prokurator przedstawił zarzuty Markowi M., który podczas zeszłorocznej, finałowej gali Mr Gay Poland symulował podcięcie gardła arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu - poinformował Onet, powołując się na informacje przekazane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Mr Gay Poland. Są zarzuty dla Marka M., grozi mu więzienie

Prokuratura przekazała, że Marek M. usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do zabójstwa duchownego (art. 255 par. 2 kodeksu karnego - za przestępstwo grozi do 3 lat więzienia), nienawiści na tle różnic wyznaniowych (art. 256 par. 1 - zagrożony karą do 2 lat więzienia), a także znieważenia wyznawców Kościoła katolickiego" (art. 257 par. 1 - do 3 lat więzienia).

Do kontrowersyjnego pokazu doszło w sierpniu zeszłego roku w poznańskim klubie Punto Punto. Podczas jednego z występów podcięto gardło dmuchanej lalce, która zamiast twarzy miała przyklejone zdjęcie metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Dookoła rozlano też sztuczną krew. Nagrania z występu obiegły sieć, a organizatorzy Mr Gay Poland poinformowali, że nie zostali wcześniej poinformowani o szczegółach występu i sprzeciwiają się "wszelkim rodzajom mowy nienawiści, nawoływania do przemocy oraz innym formom propagowania tego typu postaw".

Wcześniej duchowny nazwał społeczność LGBT "tęczową zarazą". Jak opisywaliśmy, prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie - wskazano, że Kodeks karny nie przewiduje kar za publiczne nawoływanie do nienawiści lub publiczne znieważanie ze względu na orientację seksualną. Zdaniem śledczych słowa metropolity krakowskiego nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób, a potencjalne, wynikające z jego wypowiedzi zagrożenie było "abstrakcyjne" oraz "nieokreślone". Na decyzję prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa wpłynęły zażalenia osób prywatnych i organizacji walczących o prawa mniejszości - nie zostały jednak uwzględnione.