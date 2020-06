Włocławek. Leśnik zauważył na drodze małego kangura. Trwają poszukiwania zwierzaka

Jak podaje RMF FM, jeden z leśniczych z Nadleśnictwa Włocławek zauważył młodego kangura we wtorek 23 czerwca. Podczas wieczornego objazdu lasu mężczyzna zobaczył na drodze nietypowe zwierzę.

REKLAMA

Leśnicy zauważył na drodze małego kangura. Zwierzę uciekło do lasu

- Początkowo pomyślał, że to pies. Zwierzę zaciekawiło się samochodem, podskoczyło 2 razy i przysiadło. Leśniczy osłupiał. Okazało się, że to kangur - powiedział Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Mężczyźnie udało się zrobić zdjęcie kangura, który następnie uciekł do lasu.

Leśniczy ustalili już, że młody kangur uciekł z Zielonej Szkoły w Goreniu. - To dwuletni samiec, przyzwyczajony do ludzi, nie jest agresywny, ale musimy pamiętać, że zawsze jest to dzikie zwierzę w obcym dla siebie środowisku i nie powinniśmy do niego zbyt blisko podchodzić, zabierać go czy dotykać - powiedział Mieczysław Olewnik w rozmowie z Radiem PIK.

Leśniczy wraz z pracownikami ośrodka szukają kangura i mają nadzieję, że bezpiecznie wróci on do miejsca, z którego uciekł. Na terenie nadleśnictwa występują wilki, które mogą zagrażać małemu kangurowi. Osoby, które widziały w okolicy to zwierzę proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Włocławek. Zgłoszenia można kierować na numer telefonu: 54 234-98-00.