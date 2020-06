Pogoda. Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami wydane dla całego kraju aż do piątku

W środę 24 czerwca ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydane zostały dla województw opolskiego i dolnośląskiego. W województwach wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim dodatkowo przed burzami z gradem. Alerty obowiązują do godziny 21 na wschodzie i do północy w zachodnich regionach.

REKLAMA

Ostrzeżenia IMGW - kolejne alerty przed burzami w czwartek i piątek

Na tych obszarach wystąpią opady deszczu do 45 mm oraz lokalne opady gradu. Wiatr może wiać w porywach do 75-80 kilometrów na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by podczas nawałnic unikać otwartych przestrzeni oraz nie chować się pod drzewami.

Dodatkowo w środę IMGW poinformowało o trzecim stopniu ostrzeżenia hydrologicznego, wydanego w sprawie fali wezbraniowej na Wiśle. Prognozowane jest przekroczenie stanów alarmowych na odcinku rzeki od ujścia Sanu po ujście Kamiennej.

W czwartek 25 czerwca ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim. W trakcie burz należy spodziewać się sumy opadów do 30 mm. Wiatr może wiać w porywach do 70 kilometrów na godzinę.

Podobna pogoda czeka nas także w piątek. 26 czerwca alerty pierwszego stopnia obowiązują w całej Polsce, z wyjątkiem województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Na południu może spaść do 35 mm deszczu, a na północy do 20 mm opadów. Wiać będzie w porywach do 70-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie we znaki mogą dawać się także opady gradu.