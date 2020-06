Sąd Najwyższy uchylił immunitet prokuratorowi. Wcześniej niesłusznie oskarżył Tomasza Komendę

Jak podaje TVN24 Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wyraziła zgodę na pociągnięcie prokuratora Tomasza F. do odpowiedzialności karnej. Izba uchylając immunitet otworzyła drogę do przedstawienia mężczyźnie zarzutów.

REKLAMA

Wrocław. Sąd Najwyższy uchylił immunitet prokuratorowi za jazdę w stanie nietrzeźwości

Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w październiku 2019 roku został zatrzymany do kontroli drogowej. Badanie alkomatem wykazało, że Tomasz F. miał 0,59 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Zgodnie z Kodeksem Karnym, za jazdę w stanie nietrzeźwości (przy stężeniu alkoholu powyżej 0,5 promila), grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Po tym zdarzeniu prokuratura we Wrocławiu zawiesiła Tomasza F. w obowiązkach służbowych. W styczniu wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej złożył dodatkowy wniosek o ukaranie mężczyzny.

Prokurator Tomasz F. znany jest z tego, że w 2001 roku oskarżył Tomasza Komedę o zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej dziewczyny w Miłoszycach. W 2004 roku Tomasz Komenda został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia. Po 18 latach mężczyzna wyszedł na wolność po tym, jak pojawiły się nowe dowody w sprawie. W maju 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę.

W sprawie śmierci 15-latki w Miłoszycach prowadzone jest nowe postępowanie. Proces Ireneusza M. i Norberta B. toczy się od maja 2019 roku przed sądem we Wrocławiu. Z kolei błędy w prowadzeniu śledztwa prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi.