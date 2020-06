Jak będą wyglądały lekcje po wakacjach? Ministerstwo Edukacji o przygotowaniach do otwarcia szkół

Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska w rozmowie z PAP zdementowała ostatnie doniesienia medialne, według których Ministerstwo Edukacji Narodowej planowało przedłużyć naukę zdalną na rok szkolny 2020/2021. Rzeczniczka resortu zapewnia, że ministerstwo przygotowuje się do tego, by od września nauka rozpoczęła się w normalnym, stacjonarnym trybie. Równocześnie resort ma zadbać o udoskonalenie programów i narzędzi do nauki zdalnej, by nauczyciele mogli korzystać z tej dodatkowej metody pracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy luzowanie obostrzeń i odmrażanie gospodarki były przedwczesne?

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje się do nowego roku szkolnego

Rzeczniczka MEN tym samym potwierdziła słowa Łukasza Szumowskiego. Minister zdrowia zaznaczył, że na razie trudno jest jednoznacznie zadeklarować, jak będzie wyglądała nauka w szkołach od września, ponieważ epidemia koronawirusa jest bardzo dynamiczna i trudno przewidzieć jak będzie wyglądała za parę miesięcy.

- Jeżeli będziemy mieli trend, jaki mamy w tej chwili w Polsce i będziemy zmniejszali liczbę zakażeń, jest szansa, że uczniowie wrócą normalnie do szkół. W tej chwili nie planujemy zdalnego nauczania od września. Plan jest taki, że dzieci normalnie wracają, ale tak jak powiedziałem - epidemia, jest nieprzewidywalna - podkreślił Łukasz Szumowski.

Zajęcia stacjonarne w szkołach i w przedszkolach w Polsce zawieszone zostały od 12 marca. Dziesięć dni później ministerstw wprowadziło obowiązkowe zajęcia zdalne. W tym trybie dzieci uczą się aż do zakończenia roku szkolnego, który przypada w piątek 26 czerwca. Wcześniej wznowiono działalność przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych, jednak uczestnictwo w tych zajęciach zależało od decyzji rodziców poszczególnych dzieci.