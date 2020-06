"Amerykański" projektant mody w materiale "Wiadomości" zestawił między innymi kreacje Agaty Kornhauser-Dudy i Melanii Trump. - W porównaniu z Melanią Trump obie pierwsze damy wyróżniają się na arenie międzynarodowej charakterem i oryginalnym stylem - mówił Christian Paul.

Kim jest Christian Paul? "Amerykański projektant" z TVP czy analityk w sektorze big data?

Po programie internauci zaczęli podważać rzetelność materiału wyemitowanego w TVP. Widzowie nie znaleźli jakichkolwiek informacji na temat tego projektanta, jego działalności czy powiązań ze światem mody. Jedynym wskazaniem była australijska firma projektująca zegarki.

Tego samego dnia na Twitterze pojawiło się konto Christian Paul Design. Po południu udostępnione zostało nagranie, w którym projektant zapewnia, "że jest prawdziwy i kocha Polskę". Później pojawił się także kanał na YouTube o tej samej nazwie. Tam udostępnione zostały dwa filmy przedstawiające kolekcję na lato 2020. Christian Paul umieszcza wpisy najczęściej po angielsku, jednak w nagraniach projektant wypowiada się także po polsku.

Dziennikarka OKO.Press znalazła Christiana Paula także na Instagramie. Tam mężczyzna opisał się jako projektant, przedsiębiorca i pisarz. Wskazane miejsca pobytu to Chicago, Miami oraz Warszawa. Dalej portal odkrył, że na serwisie Linkedin znajduje się konto osoby łudząco podobnej do "amerykańskiego projektanta" z TVP. Christian Farbaniec przedstawia się na nim jako przedsiębiorca, który po przeprowadzce do Warszawy zaczął pracę w sektorze big data. Mężczyzna miał też ukończyć zarządzanie i finanse na Robert Morris University w Chicago.

Christian Farbaniec widnieje też na stronie wydarzenia Global Venture Forum, gdzie przedstawiony jest jako analityk w firmie Scaleup Partners. Po publikacji artykułu konto tej osoby na Linkedin zostało usunięte.

Christian Farbaniec ma być też właścicielem witryny Mika May Show założonej we wrześniu 2019 roku. Witryna z serwisu Pinterest odsyła do European Touch Beauty Salon - salonu urody w Chicago, którego właścicielką jest Grażyna Farbaniec. Samo nazwisko Christiana Paula miało zostać dodane do strony dopiero 22 czerwca około godziny 21.

Kluczowy dowód, że całość była darmową kampanią reklamową dla pana Krystiana, odnajdujemy na jego stronie angielskiej. Otóż tam, w sekcji "About Us", pojawia się wreszcie pan projektant "Christian Paul". Tyle tylko że, ponieważ strona została założona na Shopify, a Shopify indeksuje wrzucone zdjęcia indeksem daty i czasu, można się zorientować, kiedy to zdjęcie zostało tam wrzucone. I jest to... godzina 21:10 dnia wczorajszego (22 czerwca)

- czytamy we wpisie Piotra Wilkina, który prześwietlił rzekomego projektanta.