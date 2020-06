"Wyborcza": Karetka zabrała pijanego biskupa Janiaka do szpitala. Jest oświadczenie Episkopatu

Biskup Edward Janiak, antybohater filmu braci Sekielskich, trafił na początku czerwca do szpitala, gdzie okazało się, że ma 3,44 promila alkoholu we krwi - podaje poznańska "Gazeta Wyborcza". Na te doniesienia zareagowała Konferencja Episkopatu Polski, która we wtorkowym oświadczeniu zapowiada zbadanie sprawy. Jeśli jednak okaże się, że informacje gazety się potwierdzą, to "opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć".

