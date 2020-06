Sprawa sędziego Igora Tuleyi. Prokuratura nie odpuszcza, jest zażalenie

Zobacz wideo Po co PiS-owi wojna o sądy? Gdula: chcieliby już nie mówić o sądach, ale muszą

Przed dwoma tygodniami Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała, że nie uchyli immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi. Domagała się tego Prokuratura Krajowa, która zarzuca sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie ujawnienie materiałów ze śledztwa.

W poniedziałek Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" poinformowało, że "prokuratura złożyła zażalenie na decyzję o nieuchylaniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi". Jak podaje RMF FM, tę informację potwierdził rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej SN Piotr Falkowski.

"Wskazujemy, że prokuratura kontynuuje walkę przeciwko niezależnemu sędziemu Igorowi Tuleyi, chce uchylenia jego immunitetu, aby zarzucić mu popełnienie przestępstwa. Dlatego, że nie zgadza się z decyzją sądu wydaną w 2017 r. Skarży wydaną 9 czerwca 2020 r. decyzję przez byłego prokuratora Jacka Wygodę, w Izbie Dyscyplinarnej budynku Sądu Najwyższego" - napisało stowarzyszenie.

Tuleya nie pojawił się na posiedzeniu Izby, na której podjęto decyzję. Argumentował, że nie powinna ona działać w myśl wydanych środków tymczasowych TSUE.

- Trochę się czuję jak Józef K., bohater powieści Kafki. Zarzucano mi czyn, który nie jest przestępstwem, moja sprawa trafiła do sądu, który nie jest sądem, sądził mnie sędzia, który nie jest sędzią i zapadło rozstrzygnięcie, z którym nie wiadomo co zrobić, bo nie powinno zapaść - mówił później.

Śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej

W lutym Prokuratura Krajowa zwróciła się o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Okręgowego Igora Tulei. Śledczy twierdzą, że sędzia Tuleya ujawnił m.in. dane i zeznania świadka, co naraziło bieg jednego ze śledztw. Chodzi o śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku. W grudniu 2017 skład Sądu Okręgowego w Warszawie pod przewodnictwem Tulei wydał orzeczenie, w którym nakazał prokuraturze wyjaśnić nieprawidłowości, do których mogło dojść podczas sejmowego głosowania.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego to nowa izba, powołana w ramach zmian w sądownictwie przeprowadzanych przez PiS. Wątpliwościami co do jej niezależności zajmują się Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości UE. W związku z postępowaniem TSUE nakazał zawieszenie jej działalności do czasu zbadania sprawy.