Wybuch pyłu węglowego w zakładzie w Jaroszowie. Dziesięć osób rannych

Do zdarzenia doszło przed godz. 13. Na miejsce oprócz zastępów straży pożarnej i pogotowia skierowano również śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

REKLAMA

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w zakładzie doszło do wybuchu pyłu węglowego, co spowodowało obrażenia u dziesięciu osób - podaje Swidnica24.pl. Cztery osoby miały ulec poparzeniu.

Jak podaje RMF FM, dwie najciężej ranne osoby zostały przetransportowane śmigłowcami do szpitali. Do wybuchu miało dojść podczas czyszczenia pieca, który jest wykorzystywany do wypalania cegieł i ceramiki.

Wybuch nie wywołał jednak pożaru, nie został również naruszony budynek.