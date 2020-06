Pogoda. Kiedy skończą się burze i wyjdzie słońce? Poczekamy jeszcze kilka dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie ma dla nas dobrych wiadomości. Z synoptycznej prognozy pogody dostępnej na stronie internetowej meteo.imgw.pl wynika, że burze i opady deszczu będą występować w Polsce każdego dnia do soboty 27 czerwca włącznie. Dłuższych przewidywań pogodowych IMGW nie prezentuje.

Pogoda długoterminowa. Słońce wyjdzie zza chmur na wybory prezydenckie

Co na temat pogody w Polsce mówi długoterminowa prognoza amerykańskiego portalu AccuWeather? Wynika z niej, że najbliższym słonecznym dniem będzie 28 czerwca, a więc niedziela wyborcza. Tego dnia ma się rozchmurzyć niemal w całym kraju. Synoptycy prognozują, że przelotne opady deszczu wystąpią jedynie w północnej części Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie niskie do umiarkowanego, ale nie będzie padać. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 25 stopni w Warszawie i Krakowie do 28 stopni w Suwałkach.

Synoptycy z AccuWeather prognozują, że słoneczną pogodą nie nacieszymy się zbyt długo, bo opady deszczu wrócą do Polski na kilka dni wraz z początkiem lipca. Będą one jednak mniej dotkliwe niż te, które odnotowujemy obecnie. Od 5 lipca prognozuje się powrót słonecznej pogody. Temperatura nie będzie jednak bardzo wysoka. Meteorolodzy prognozują, że w lipcu nie powinny występować upały, a na termometrach nie zobaczymy wartości powyżej 29 stopni. Jest to jednak prognoza długoterminowa, co oznacza, że jest obarczona dużym błędem.