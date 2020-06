Policjant złamał jej rękę podczas blokady marszu narodowców. Później ją oskarżono. "Nie wierzyłam"

W piątek 19 czerwca Sąd Okręgowy w Katowicach nie dopatrzył się nieprawidłowości w zeznaniach przedstawionych przez 47-letnią Annę Domańską, która została poszkodowana przez policję podczas interwencji w 2018 roku - podaje TVN 24. Kobieta była uczestniczką kontrmanifestacji, której uczestnicy zebrali się 6 maja 2018 roku podczas Marszu Powstańców Śląskich. Zgromadzenie było organizowane przez Młodzież Wszechpolską - odbywało się legalnie, ale jego uczestnicy nieśli hasła z rasistowskimi hasłami "white boys".

Policjant złamał jej rękę, oskarżono ją o składanie fałszywych zeznań. "Próba chronienia policji"

Pani Anna była jedną z osób, które zablokowały trasę przemarszu siadając na ziemi, skandując "Śląsk wolny od faszyzmu". Demonstranci nie chcieli się rozejść - doszło do starć z policją, która użyła siły do usunięcia ich z chodnika. Wówczas doszło do złamania ręki kobiety przez jednego z funkcjonariuszy - złamanie ręki w łokciu, w kilku miejscach i z przemieszczeniem, potwierdziło badanie lekarskie.

Kobieta złożyła w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy - wskazywała, że nie opierała się przy interwencji i nie trzeba było jej nieść. Postępowanie zostało umorzone, ale fragment zeznań kobiety został wykorzystany przez prokuraturę - w efekcie to ona stanęła przed sądem. Zarzucono jej, że złożyła fałszywe zeznania, opisując szczegóły interwencji - dotyczyły one sposobu, w jaki wykręcono i złamano jej rękę.

Chodziło o fragment, w którym pani Anna opisała na początku, że jeden z niosących policjantów puścił ją pierwszy, zanim drugi złamał jej rękę. Później po obejrzeniu filmików z interwencji sama sprostowała zeznania, wskazując, że do złamania ręki doszło, gdy trzymało ją dwóch policjantów. Jak wytłumaczyła, nie zapamiętała sytuacji dokładnie, bo towarzyszył jej ból i była w szoku. - Zostałam oskarżona, bo zeznałam, że policjant, który stał z lewej strony, wcześniej puścił moją rękę i odszedł. Mogło być inaczej. Uznano to za celowe kłamstwo i podważono całe moje zeznania. Nikt nie bierze pod uwagę, że mogłam się zwyczajnie pomylić - mówiła kobieta z "Wyborczą Katowice".

Oskarżono ją o składanie fałszywych zeznań i fałszywe oskarżenie policjanta z art. 233 i art 234 kodeksu karnego, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

- Mnie przychodzi jedno słowo na określenie tej sytuacji: bezczelność. Obywatel jest w tej chwili ścigany za to, że dochodził sprawiedliwości z powodu tego, że złamano mu rękę. (...) To jest raczej próba chronienia policji przed tego typu oskarżeniami w przyszłości - mówił w rozmowie z TVN 24 Grzegorz Pelc, obrońca kobiety.

Wcześniej - w lutym tego roku - kobieta została oczyszczona z zarzutów przez sąd pierwszej instancji, ale prokuratura wnioskowała, by dostała karę w zawieszeniu. Teraz decyzję tę potwierdził Sąd Okręgowy.

- Nie umiałam wykrztusić słowa w sali sądowej. Założyłam gorszy scenariusz, że sąd skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia i wszystko zacznie się od początku. Nie wierzyłam w to, co się dzieje - powiedziała pani Anna w rozmowie ze stacją.

Kobieta zamierza ponownie starać się o wszczęcie postępowania przeciwko policjantowi dot. przekroczenia uprawnień podczas interwencji.