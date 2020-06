Intensywny deszcz prognozowany jest w województwie opolskim, a także - z burzami - w województwach śląskim, małopolskim, wielkopolskim i łódzkim. Prawie w całym woj. małopolskim i w południowej części woj. śląskiego wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia, najwyższej w skali trzystopniowej. Lokalnie spaść może do 100 milimetrów deszczu. Porywy wiatru mogą osiągać 80 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 8:30.

W dzień przelotne opady deszczu, a we wschodniej i centralnej Polsce również burze. Prognozowana suma opadów do 50 mm na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 st. C, 20 st. C na południu i 21 st. C, 22 st. C na Pojezierzu Pomorskim do 25 st. C, 27 st. C miejscami na wschodzie

- czytamy w najnowszym komunikacie IMGW, który został opublikowany po godz. 6:00.

Ostrzeżenia hydrologiczne. Przekroczone stany alarmowe

W prawie całym kraju wydano też ostrzeżenia hydrologiczne - przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Mają rangę pierwszego stopnia. Na południu jednak wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia - obowiązują one w województwach opolskim, śląskim i małopolskim oraz we wschodniej części województwa dolnośląskiego. Prognozowane intensywne opady deszczu, w tym także burze, powodować będą wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Lokalnie zostaną przekroczone kolejne stany alarmowe. Na Wiśle, jak podaje IMGW, wystąpi szybki wzrost poziomu wody do strefy wody wysokiej.

Instytut wydał w nocy ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całego Mazowsza i Podkarpacia.

Przed godz. 3:00 IMGW poinformowało o przekroczonym stanie alarmowym na 14 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry i dwóch stacjach w dorzeczu Wisły oraz stanie ostrzegawczym na 30 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry i na 23 stacjach w dorzeczu Wisły.

Najnowszy komunikat z godz. 6:00 informuje o przekroczonym stanie alarmowym na 12 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry i na dwóch stacjach w dorzeczu Wisły oraz stanie ostrzegawczym na 34 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry i 26 stacjach w dorzeczu Wisły.

