W sobotę tuż po godzinie siódmej rano do kanału portowego w miejscowości Mrzeżyno wpadł samochód. O wypadku jako jeden z pierwszych poinformował lokalny serwis miastokolobrzeg.pl.

Według informacji portalu na miejscu w krótkim czasie zjawiły się liczne zastępy służb, w tym m.in. strażacy z Mrzeżyna i Trzebiatowa, nurkowie z Koszalina, a także ratownicy BSR z Kołobrzegu, którzy przybyli łódką i pojazdem ratowniczym.

Mrzeżyno. Samochód wpadł do kanału portowego. Kierowca nie przeżył

Jak się okazało, w pojeździe znajdował się jedynie kierowca. Strażakom, którzy zeszli na głębokość 4,5 metra, udało się wyciągnąć go na brzeg. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Jak ustalił reporter Polsat News, ratownicy wydobyli mężczyznę z samochodu po mniej więcej 1,5 godziny od wypadku. Ofiara miała być przypięta do kierownicy za pomocą kajdanek.

Z nieoficjalnych doniesień przekazywanych zarówno przez Polsat News, jak i portal se.pl, ofiarą jest uczestnik jednego z popularnych programów telewizyjnych. Miał wjechać do wody celowo, po kłótni z bliską osobą.

Jak sobie pomóc?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.