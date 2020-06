Nakładka na Facebooku już nie wystarczy. Zobacz, jak pomóc osobom LGBT w tym trudnym czasie

Czerwiec jest tradycyjnie miesiącem dumy osób LGBT. W Polsce okazał się jednak miesiącem ataku na mniejszości. I choć już w ubiegłym roku PiS walczyło o wyborcze procenty w ten sposób - strasząc osobami nieheteroseksualnymi - to dziś mowa nienawiści osiągnęła nieznane dotąd rozmiary.

REKLAMA

"To nie są ludzie", "próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia", "ci ludzie nie są równi ludziom normalnym" - wypowiedzi te, każda kolejna gorsza od poprzedniej, obiegły Polskę i świat w ciągu zaledwie kilku dni. Jak czuły się osoby nieheteroseksualne, słysząc takie słowa z ust rządzących? W najlepszym wypadku były wściekłe, w najgorszym - poczuły się odczłowieczone, wypchnięte poza margines, zaszczute.

Dzień równości na Gazeta.pl

20 czerwca przez Warszawę miała przejść jubileuszowa, dwudziesta Parada Równości - największe w Polsce święto różnorodności i równości, ale też manifestacja, która ma swoje postulaty. Parada od lat żąda od kolejnych władz m.in. rozwiązań prawnych dla par jednopłciowych, uregulowań ułatwiających proces medycznej i prawnej korekty płci czy wzmocnienia ochrony przed mową i przestępstwami z nienawiści.

Pandemia koronawirusa sprawiła jednak, że Parada Równości i marsze w innych miastach nie mogą się odbyć. Ale to nie znaczy, że ich nie ma. W Gazeta.pl angażujemy się w sprawy ważne społecznie i nagłaśniamy wszystkie przypadki dyskryminacji i łamania praw człowieka, stajemy w obronie mniejszości i tych, którzy nie mogą bronić się sami. Dlatego też chcemy, by Parada odbyła się na naszych łamach. Ale ponieważ sytuacja jest wyjątkowa, a - jak mówiły matki nieheteroseksualnych dzieci przed Pałacem Prezydenckim - przyzwoitość nakazuje stanąć murem za osobami LGBT, chcemy pokazać, jak można wesprzeć osoby dyskryminowane.

Jak pomagać osobom LGBT?

Porozmawiaj. Masz wśród znajomych osobę LGBT? Nawet jeśli dawno nie mieliście kontaktu, nawet jeśli nie jest to zażyła znajomość - warto napisać choćby "jestem z tobą". Bezpośredni kontakt znaczy znacznie więcej niż tęczowa nakładka na zdjęcie na Facebooku. Tęcza to oczywiście miły wyraz sojusznictwa, ale ona dziś nie wystarczy.

Zaoferuj pomoc. Niewykluczone, że osoby LGBT, które wyjątkowo źle znoszą nagonkę władz i są nią przytłoczone, potrzebują bardzo praktycznej pomocy - zrobienia zakupów czy zawiezienia do lekarza. Dla tych, którzy już wcześniej zmagali się z problemami psychicznymi, ostatnie dni mogły być ciosem.

Pytaj. Nie musisz sam/a wymyślać, jakiej pomocy potrzebują osoby nieheteroseksualne w Twoim otoczeniu, możesz je o to zapytać. Jedna osoba może potrzebować wysłuchania, ktoś inny chętnie wyrwałby się z domu, a komuś być może nastrój poprawi sam fakt, że się odzywasz. Wystarczy wyjść z inicjatywą.

Poszerzaj wiedzę. Nawet jeśli wydaje ci się, że wiesz wszystko o dyskryminacji osób LGBT, pamiętaj, żeby słuchać ich samych i nie obrażaj się, jeśli wytkną ci błąd. Poświęć swój czas i energię - sprawdź, jakie prawa mają mniejszości w innych krajach, poczytaj też o tym, jaki koszmar przeżywają ludzie w krajach, gdzie homoseksualizm jest karany. Sprawdź też, jak mówić o społeczności LGBT - czy nie używasz przestarzałych terminów, czy - nawet nieumyślnie - kogoś nie obrażasz. Pokaźny pakiet wiedzy znajdziesz m.in. tutaj.

Edukuj innych. Jeśli masz taką możliwość, przekazuj swoją wiedzę innym. Mów o osobach LGBT w pracy, w grupach znajomych, wśród członków rodziny. Być może uda ci się kogoś przekonać do zmiany poglądów?

Wspieraj organizacje. Nie musisz angażować się w działanie, ale możesz wesprzeć organizacje działające na rzecz społeczności LGBT, nawet symboliczną kwotą. Na tej stronie znajdziesz mapkę z organizacjami pozarządowymi z wszystkich regionów Polski.

Obejrzyj "Artykuł osiemnasty". Ten film to skarbnica wiedzy, a od niedawna jest dostępny za darmo. Dowiesz się z niego m.in., jak to się stało, że 17 lat temu nie przyjęto ustawy o związkach partnerskich, choć u władzy było SLD. Zobaczysz też, jak wiele Polska traci, gdy pozwala na to, aby jej obywatele emigrowali do krajów, które uznają ich rodziny.

A może sam/a jesteś osobą LGBT? Pamiętaj, by dziś dbać o siebie - więcej spać, lepiej jeść i starać się ograniczyć strumień płynących z wielu źródeł negatywnych informacji. Jeśli nie masz siły, nie angażuj się w dyskusje w sieci, nie czuj się też w obowiązku, by edukować nietolerancyjne osoby w swoim otoczeniu. Pamiętaj też, że masz prawo prosić o pomoc - możesz zwrócić się np. organizacji działającej w swoim regionie lub do psychologa. Skorzystaj z Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222 lub Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod numerem 116 111.

Jak wyjaśnia Daniel Bąk, psychoterapeuta, który od lat pracuje z osobami LGBT+, negatywnych konsekwencji wypowiedzi polityków może być bardzo wiele - od zachwiania poczucia bezpieczeństwa i wzrostu poczucia wstydu, do objawów depresji, stanów lękowych i myśli samobójczych. Dlatego teraz - bardziej niż kiedykolwiek wcześniej - należy starać się w każdej możliwej sytuacji być sojuszniczkami i sojusznikami osób LGBT.