"Zagrożenie dla polskiej rodziny? Ja jestem polską rodziną". Siatkarka, posłanka i aktywiści LGBT o nagonce PiS

Katarzyna Skorupa, siatkarka, reprezentantka Polski

REKLAMA

Katarzyna Skorupa Archiwum prywatne

Ja i moja rodzina czujemy się głęboko urażeni ostatnimi wydarzeniami i wypowiedziami na temat osób LGBT w Polsce. Odnoszę wrażenie, że wykorzystuje się nieświadomość części społeczeństwa do uzyskania korzyści politycznej. Straszy się ludzi ideologią, której nie ma, dzieli się społeczeństwo, odczłowiecza ludzi. Każdy ma prawo decydować o własnym życiu i nikt nie ma prawa mu tego zabierać. Statystycznie w każdej grupie społecznej, czy to w sporcie, czy w polityce są homoseksualiści - czy tego ktoś chce, czy nie. Zagrożenia dla "tradycyjnej, polskiej rodziny" nie ma. Ja jestem tradycyjną polską rodziną. Są nas miliony - osoby nieheteronormatywne, ich rodziny, ich rodzeństwo, rodzice, dzieci, przyjaciele. Oni wszyscy są obrażani i piętnowani. Miliony ludzi, o których mówi się, że nie są ludźmi albo że są gorsi. Przypomina mi to coś z lekcji historii....

Hanna Gill-Piątek, posłanka Lewicy

Hanna Gill-Piątek Agencja Gazeta

Jestem wyoutowaną od wielu lat osobą biseksualną i nie ukrywam tego w działalności politycznej. Nagonkę, jaką PiS urządził na osoby mi podobne, odczuwam jako kompletny brak odpowiedzialności ze strony rządzących. Jako polityczka znam te triki, wiem technicznie, że PiS walczy teraz o narodowców z elektoratu Konfederacji. Ale to ma konkretne skutki w świecie poza polityką. Boję się o bezpieczeństwo moich niehetero przyjaciół i ich rodzin. Boję się o nastolatków na prowincji, którym może zabraknąć odwagi, by dalej walczyć.

Nie, nie są w stanie mnie obrazić słowa osób reprezentujących ten poziom. Posłowie Zjednoczonej Prawicy wyrażający takie poglądy przypominają mi uczniów, którzy gnębią młodszych w podstawówce. Gdy dochodzi się do sedna sprawy, okazuje się, że ci mali agresorzy wyładowują własne frustracje życiowe spowodowane trudną sytuacją rodzinną, biedą, odrzuceniem przez najbliższych. To im trzeba współczuć. Co musi się dziać w ich życiu, że muszą, w aż tak odrażający sposób, wyładowywać własne frustracje?

Najniebezpieczniejsze, że mają wpływ na osoby mniej orientujące się w sprawach światopoglądowych i nimi manipulują. Widziałam przebitkę z jednego z wiecu, gdzie zapytana o te sprawy babcia, powiedziała: "jestem przeciwna ideologii AGD". To o czym to świadczy? O tym, że PiS manipuluje często dobrymi ludźmi, wykorzystując ich niewiedzę, dając niewidzialnego wroga do nienawiści, a tak robili na początku 20 wieku już przywódcy zza naszej zachodniej granicy.

Przypomnę jeszcze, że podczas debaty w 2010 roku obecny prezydent Andrzej Duda grzmiał. - Jesteśmy wielką wspólnotą, jest nas ponad 38 mln. Nie możemy pozwolić się dzielić, nie możemy pozwolić, by prezydentem RP był ktoś, kto będzie wymachiwał na ludzi pięścią tylko dlatego, że mają oni inne poglądy, że będzie chciał ich spychać na margines - zaznaczył. Podkreślił, że nigdy nie uczyniłby takiego gestu, bo ma szacunek dla każdego człowieka. - Także takiego, który ma odmienne poglądy niż ja - mówił Duda. Pięć lat później ważny członek jego sztabu wyborczego mówi te haniebne słowa, a jego szef mu wtóruje. To chyba nie potrzebuje komentarza.

Jakub Gawron, jeden z twórców Atlasu Nienawiści

Jakub Gawron Archiwum prywatne

Sztab Dudy nie ma nowych pomysłów, więc wrócił do schematu straszenia wyborców "ideologią LGBT". Politycy i samorządowcy nie potrafią zdefiniować tego pojęcia - ale nie ma wątpliwości, że to jest jedynie retoryczny kamuflaż użyty w celu dehumanizacji osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych, queer.

W Polsce od lat musisz dzień w dzień znosić, jak samorządowcy, posłowie, europosłowie, ministrowie, dziennikarze TVP, wicemarszałek, premier i prezydent nazywają cię "ideologią", kimś nienormalnym, który nie zasługuje na równe prawa. Kimś, bez kogo Polska byłaby najpiękniejsza. Porównują cię do zwyrodnialców i gwałcicieli, których hitlerowcy "słusznie" gazowali. Ale tobie nie wolno nazwać tego "nienawiścią", bo zaraz ich pomocni prawnicy będą cię ciągać po sądach w całej Polsce, żeby cię zniszczyć finansowo i zastraszyć innych aktywistów.

Bo Polska - jak twierdzi pełnomocniczka ds. równego traktowania - przecież jest "nowoczesnym, otwartym i tolerancyjnym krajem".

Bart Staszewski, aktywista i reżyser filmu "Artykuł 18"

Bart Staszewski Agencja Gazeta

Politycy pokazują swoją butą, arogancją i sposobem, jakim wypowiadają się o nas, osobach LGBT, że jesteśmy dla nich niewygodni. Inaczej by nas ignorowali. Wzięli nas na języki, bo wiedza, że idzie zmiana, a osoby LGBT są na dobrej drodze, by uzyskać równość. Temat wszedł do mainstreamu, wspiera nas mnóstwo ludzi. Pozostaje straszyć chochołem, którym jest ideologia. Tymczasem rekordowa liczba marszów (w 2019 roku w każdym województwie odbył się co najmniej jeden marsz równości) i publicznych coming outów to dobry znak, że równość czeka już za progiem. Jest źle, ale to się niedługo zmieni. Bądźmy dobrej myśli.