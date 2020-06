Gdzie jest Burza? Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia dla kraju

Podobnie jak w czwartek, także w piątek IMGW ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Pierwszym i drugim poziomem ostrzeżeń przed burzami z gradem objęta została niemal cała Polska.

REKLAMA

Ostrzeżenia już od godziny 8:00. Deszcz, silny wiatr i grad

Już od godziny 8:00 ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na Śląsku. Od 9:00 z kolei wchodzą w życie na centralnym obszarze województwa zachodniopomorskiego, gdzie w czasie burz może spaść od 20 do nawet 40 milimetrów deszczu. Wiatr może osiągnąć nawet 80 km/h, a miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem z kolei od godziny 8:00 obowiązuje w województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. W rejonach tych może spaść od 30 do 50, a lokalnie nawet 60 milimetrów deszczu. Wiatr może osiągnąć 80 km/h, a miejscami spodziewany jest również grad.

Od 11:00 kolejne zagrożenia dla niemal całej Polski

Z biegiem czasu warunki będą się pogarszać. Od godziny 11:00 ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywać w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz we wschodniej i centralnej Wielkopolsce, w północnych, zachodnich oraz południowych powiatach Mazowsza, a także we wschodniej i południowej części województwa lubelskiego.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 do 50 milimetrów, a także porywami wiatru, które mogą osiągnąć nawet 90 km/h. Miejscami spadnie również grad. Od 12:00 ostrzeżenie drugiego stopnia będzie obowiązywało dla wschodnich rejonów województwa zachodniopomorskiego. Podczas burz może spaść do 40 milimetrów deszczu, lokalnie do 50, zaś wiatr może osiągnąć 90 km/h.

Od 11:00 ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (bez wschodnich powiatów), zachodniej części Wielkopolski, wschodnich rejonów województwa lubuskiego oraz wschodnich powiatów Mazowsza i Lubelszczyzny. W trakcie burz spadnie od 20 do 40 milimetrów deszczu, wiatr może osiągnąć 80-90 km/h, niewykluczony jest również grad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł ponadto przed szybko rosnącym stanem wód. W komunikacie pojawiło się umiarkowane zagrożenie, a także zalecenia dotyczące stałej obserwacji wszelkich zbiorników wodnych.